Jovens, bonitos, sarados, fãs de praia e famosos nas redes sociais. Carol Portaluppi e Allan da Costa engataram recentemente um romance e estão namorando, com direito a viagem juntinhos para uma ilha paradisíaca na Colômbia.

Ele é conhecido por ter participado do reality show da MTV "Are you the one? Brasil" mas faz sucesso mesmo pelas fotos que posta nas redes sociais como modelo. Além disso, ele trabalha com marketing e já posou nu, apenas com as partes íntimas cobertas com mão ou emoji.

Filha de Renato Gaúcho, Carolina Portaluppi estuda Publicidade em uma faculdade privada no Rio, mas é um fenômeno nas redes sociais por suas fotos de biquíni exibindo o corpo sarado.

Com mensagens sobre feminismo e viagens pelo mundo, ela tem quase 1,5 milhões de seguidores. Porém, buscando um pouco de privacidade, a estudante mantém um perfil fechado no Instagram para pouquíssimos amigos. Com apenas uma publicação, ela usa a conta apenas para conversar com os mais íntimos e acompanhar mais atentamente as 26 pessoas seguidas por ela.

Carol e Allan viajaram juntinhos para San Andrés, na Colômbia. Os dois trocam comentários fofos nas redes sociais, tanto pelo perfil fechado como aberto, e declarações de amor. Na conta fechada, ela deixou um coração na publicação mais recente de Allan, ele se derreteu: "Já falei que te amo hoje?", "Não estou lembrando", ela respondeu, "te amo", ele finalizou. Fofo, né?