RAFAEL GODINHO

POR QUEM NEWS

Bruna Marquezine sempre compartilha com os fãs nas redes sociais seus momentos de intimidade com Deus. Em conversa com QUEM, a atriz falou sobre sua fé e afirmou não seguir uma religião específica.

"Eu nunca me desencontrei com Deus. Eu sempre fui uma mulher de muita fé. Eu não sou religiosa, mas eu tenho muita fé. Eu não acredito em religião. Eu acredito que a religião me afasta e afasta todos nós da essência de Deus, de quem ele realmente é", acredita.

Sempre no olho do furacão, a artista diz se fortalecer na força divina durante suas orações encontros com amigos para cantarem louvores, como ela costuma mostrar em seu Instagram. "Óbvio que a minha fé me fortalece. A minha fé é uma das coisas que mantém firme, sempre! É o que me preenche e me alimenta muitas vezes e o que me mantém forte", conclui.

Uma das amigas que está sempre presente nos encontros de fé de Bruninha é a cantora e apresentadora Priscila Alcântara. A ex-Bom Dia e Cia dá um verdadeiro show com seu vozeirão entoando canções gospel.

Atualmente, Bruna e Priscila estão na Aldeia Nissi, em Angola, para uma ação missionária.

