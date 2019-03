POR QUEM ONLINE



Silvio Santos falou sobre Claudia Leitte durante o Programa Silvio Santos exibido no domingo (24). Durante o Jogo das Três Pistas, disputado por Mamma Bruschetta e pelo cantor Falcão, o apresentador deu pistas para que o nome adivinhado pelos participantes fosse o de Claudia Leitte.

"Artista que tira da vaca com duas sílabas...Leite. Artista que faz show...Ela faz show e enche o saco...Claudia Leitte", disse Silvio, que no ano passado viu seu nome envolvido em uma polêmica com a cantora, que afirmou ter ficado constrangida com o comportamento do apresentador durante o Teleton, campanha solidária em pro da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

No mesmo quadro, ele aproveitou para elogiar Tata Werneck. "É baixinha, parece um menino, tem programa de entrevistas", e completou: "Eu nunca tinha visto a Tata Werneck, nunca. Ela fazendo entrevista é sensacional. Nunca vi alguém fazendo entrevista como ela. Fora de série. Muito boa, me surpreendeu", disse.

RELEMBRE A POLÊMICA ENTRE SILVIO E CLAUDIA LEITTE



Em novembro do ano passado, durante o Teleton, Silvio Santos se recusou a dar um abraço em Claudia Leitte alegando que "esse negócio de abraço me deixa excitado".

Após a repercussão, a cantora desabafou: "Aonde quer que eu vá, minha entrega é total. Tem que ser com todo amor do mundo, especialmente quando se trata de contribuir para o bem de alguém. Senti-me constrangida, sim. Quando passamos por episódios desse tipo, vemos em exemplificação o que acontece com muitas mulheres todos os dias, em muitos lugares. Isso é desenfreado, cruel, nos fere dá medo".

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/03/silvio-santos-alfineta-claudia-leitte-ela-faz-show-e-enche-o-saco.html