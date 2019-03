DA REVISTA GLAMOUR



Xuxa Meneghel participou de um jogo em que tinha que escolher famosos para situações hipotéticas, durante aparição no canal da youtuber Foquinha.

Ao ter que escolher alguém para ser sua paquita, a apresentadora escolheu ninguém menos do que Angélica, que foi apontada como sua "rival" durante anos e anos.

"Ela tem cara de paquita, aquele cabelinho loiro, gosto muito da Angélica. Aprendi a conhecer uma pessoa que não dava nos tempos de apresentadora. E as pessoas falavam umas coisas. Mas quando a gente se conheceu... ela tem um humor, é muito legal. Queria ter tido mais tempo de estar perto dela, mais contato", disse.

Xuxa contou até que o Padre Fábio de Melo ficou decepcionado ao descobrir que as duas são amigas. Eles se encontraram durante um jantar que também contou com a presença de Junno e Luciano Huck.

"Ele disse: 'meu mundo caiu, sempre pensei que vocês eram rivais. Minha vida inteira fiquei imaginado vocês brigando e vocês são amigas'. Acabou falando uma coisa que todo mundo acha", lembrou.

Na hora de escolher alguém com quem nunca trocaria de cabelo, sobrou para Bruno Montaleone, seu genro.

"Ele acabou de fazer uma novela (O Tempo Não Para), em que ele colocou um aplique e quando ia lá em casa, volta e meia, eu via uns pedaços do cabelo dele por ali. E ele ficava com uma aparência suja, que esse negócio dá. E eu já usei para fazer filme, parece um carrapatinho, é a pior coisa que você pode usar na sua vida, não pode lavar o cabelo, não pode passar a escova", justificou.

Já ao eleger alguém para não dividir o quarto, foi logo em Bruna Marquezine. "Ela tem o mesmo signo da minha filha e ela e a minha filha juntas...uma vez entrei no quarto e tive que passar por cima de todas as roupas para chegar até elas. Elas são as pessoas mais bagunceiras. Não sei se por causa do signo, elas são de Leão, elas abrem a mala, tiram todas as roupas. Elas se acham, mas são as pessoas piores para dividir quarto. Quando vou visitar a Sasha (em Nova York) fico mais tempo pra arrumar as coisas dela, do que qualquer outra coisa, tenho um pouco de TOC", completou.

