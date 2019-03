ALEFY SOARES

Após problemas judiciais com uma gravadora, MC Loma e as Gêmeas Lacração conseguiram fazer as pazes e já podem retomar a carreira legalmente. No total, foram mais de 6 meses sem poder realizar qualquer show e agora as cantoras conseguiram fechar um contrato até 2023.

“Eu e as meninas realmente nos afastamos da gravadora por motivos que eles sabem que eles erraram, por coisas que não estavam certas. A antiga gestão da Start Music realmente errou com a gente, mas hoje é uma nova gestão. Sentamos, conversamos, mostramos o que estava errado e nos acertamos. O nosso motivo de afastamento foram os erros que a antiga gestão fizeram com a gente. Então, a gestão nova concertou os erros que a antiga gestão deixou”, contou Loma em seu Instagram Stories na tarde do último domingo (24).

“Então, a gente voltou. Vão vir vários lançamentos, estamos com vários projetos novos e vamos tentar recuperar tudo o que a gente perdeu”, completou a funkeira de 16 anos.

