Roberto Justus é um avô coruja. No fim de semana, ele celebrou o primeiro ano do netinho Arthur, filho de Ricardo Justus, primogênito do apresentador, com atriz Fran Fischer.

"Sem palavras para descrever a emoção de festejar o primeiro aniversário do meu netinho Arthur. Tutu, te amo demais...", escreveu o apresentador na legenda das imagens em que aparece com o garotinho no colo. O apresentador ainda usou a hashtag "vovô coruja".

Ricardo é filho do primeiro casamento de Roberto Justus com Sasha Chrysman. Os dois também são pais de Fabiana Justus, que recentemente deu à luz gêmeas.

O empresário ainda tem Luiza, do casamento com Gisela Prochaska, e a caçula Rafaella, da união com Ticiane Pinheiro.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/03/roberto-justus-comemora-primeiro-ano-do-neto-tutu-te-amo-demais.html