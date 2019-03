JOÃO PAULO SOARES

DA METROPOLITANA FM

No último fim de semana, a dupla Maiara e Maraisa se apresentou em Foz do Iguaçu, no Paraná, e surpreendeu os fãs com a participação especial de Fernando, parceiro de Sorocaba.

Maiara e Fernando assumiram o namoro recentemente. Durante o show, os dois trocaram vários selinhos no palco e o registro foi divulgado por um fã clube da sertaneja.

Além do vídeo, o perfil oficial da dupla também publicou uma foto de Maiara e Fernando se beijando.

Na manhã de domingo (24), Fernando publicou uma foto em que os dois aparecem cantando juntinhos e se declarou.

“CADA UM NA SUA e eu em você, passarinho!”, disse ele. O registro compartilhado já passa de 190 mil curtidas.

Fãs, amigos e outros famosos enviaram diversas felicitações ao novo casal.

“Eu ‘xipu’ esse casal”, brincou Sorocaba. “Cunhado lindo”, disse Maraisa. “Lindos”, destacou a sertaneja Thaeme.

