Neste domingo (24), o apresentador Silvio Santos decidiu comentar sobre o trabalho de Tatá Werneck, que é contratada da TV Globo. Em seu programa, o 'Homem do Baú' rasgou elogios para a humorista durante o 'Jogo das Três Pistas', no qual ela foi tema de uma das charadas.

"Nunca tinha visto a Tatá Werneck entrevistando, nunca. Nunca tinha visto ela fazendo entrevista. É sensacional. Nunca vi ninguém fazer entrevistas como ela, eu vi casualmente…. porque a Patrícia [Abravanel] foi entrevistada junto com meu neto [Tiago Abravanel]. De fato é extraordinária, fabulosa, muito boa. Me surpreendeu!", disse o apresentador.

Tatá foi avisada sobre os elogios do dono do SBT e decidiu agradecer, fazendo uma brincadeira com a situação: “Obrigada senhor! Que honra! Eu não vi porque estou no meu repouso interminável deitada com meus baldes e um gato (a médica não pode saber)“, brincou a humorista no Twitter.

Fonte: https://www.msn.com/pt-br/estilo-de-vida/moda/silvio-santos-rasga-elogios-para-tat%c3%a1-werneck-%e2%80%9cextraordin%c3%a1ria-e-fabulosa%e2%80%9d/ar-BBVc0H3?li=AAggXC1