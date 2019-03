DA VEJA SÃO PAULO



A sexta temporada do MasterChef Brasil estreou neste domingo (24) em novo horário: as noites de terça-feira foram trocadas pelos domingos, com exibição a partir das 20h.

O primeiro episódio do reality show começou a definir quais serão os 19 participantes da edição — ao todo, 44 cozinheiros amadores disputam o avental que garante a participação no programa comandado por Ana Paula Padrão.

Já na estreia, os jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella perderam a paciência com os cozinheiros amadores que disputavam uma vaga no MasterChef Brasil. A participante Imaculada chamou atenção ao dar uma desculpa inusitada para os defeitos de sua prova técnica, e acabou sendo questionada pela chef argentina.

No desafio, quatro cozinheiros amadores — Ana Carolina, Marina, Imaculada e André Luiz — tiveram que passar por uma prova técnica para garantir um lugar na disputa pelo avental.

“Eu acho que tem uma coisa que quase qualquer receita salgada leva e que é fundamental conhecer a técnica. De fato, quem não conseguir fazer, não terá a chance de pegar uma das bancadas e cozinhar”, explicou Paola.

“Vocês vão ter que fazer dois cortes, que são os cortes mais clássicos da cozinha”, explicou a jurada ao revelar que os participantes teriam que fazer o corte brunoise e corte julienne com cebolas, em apenas 10 minutos.

Imaculada ficou emocionada e tremia bastante durante o desafio técnico. “Eu tô tremendo”, disse ao ser visitada por Paola em sua bancada. “Eu vi que você está tremendo”, disse a chef argentina. “Mas eu não chorei, tá?”, disse a participante, levando a jurada às gargalhadas.

Ao ser avaliada pelos três cozinheiros, Imaculada voltou a insistir na desculpa: “Mas eu não chorei!”, disse. “Tudo bem”, respondeu Carosella.

“Você tem mais quantidade, a tua julienne está perfeita, já a sua brunoise está um pouquinho torta…”, avaliou Paola. Imaculada, novamente, insistiu: “Mas eu não chorei!”. A jurada, então, perdeu a paciência: “Mas a prova não era de não chorar, Imaculada!“, disparou.

Mesmo com a polêmica, a cozinheira amadora seguiu para a última prova e conquistou o paladar dos jurados com uma receita de caldo verde.

“Me lembra um prato muito bem feito, muito saboroso, quentinho. Ele é mais espesso, mas eu gosto disso!”, explicou Paola. Imaculada e André Luiz garantiram uma vaga no reality show. Na internet, o momento inusitado chamou atenção dos telespectadores neste domingo (24).

