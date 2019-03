No sábado à noite, a atriz Claudia Rodrigues foi transferida na Clínica São Vicente, no Rio, para o Hospital Albert Einstein em uma UTI móvel.

O motivo da transferência é o tipo de tratamento ao qual a humorista é submetida: em São Paulo, ela usa medicação à base de maconha.

Os médicos do Rio divergem sobre o tratamento feito com essa substância e, por conta disso, Cláudia voltou a São Paulo para continuar a se tratar com a erva.

Claudia - que foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2000 - deu entrada na Clínica São Vicente na última quarta-feira, após retornar de uma viagem para Salvador onde participou de um congresso médico para divulgar o canabidiol, a maconha medicinal.

Claudia segue no CTI em coma induzido e não reconhece a filha Iza, de 16 anos, nem sua assessora, Adriane Bonato. A coluna entrou em contato com a assessoria do Hospital Albert Einstein, que disse que, atendendo a um pedido da família, não informa sobre o estado de saúde de Claudia nem sobre o tratamento que ela está sendo submetida.

Fonte https://leodias.odia.ig.com.br/colunas/leo-dias/2019/03/5629074-saiba-o-que-motivou-a-transferencia-de-claudia-rodrigues-para-o-rio.html