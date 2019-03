Eles foram até a casa da família para que o pai pudesse levá-lo ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes . Segundo ele, lá, a equipe foi bastante solícita e logo o atendeu. "Eles me levaram para fazer os exames e me prepararam para a cirurgia, que foi no dia seguinte, na quinta-feira. Depois eles me disseram que, por pelo menos 40 dias, eu não posso colocar o pé no chão", diz.

No hospital, o quarto em que o estudante ficou não tinha televisão. O celular dele também quebrou durante a queda da árvore. Depois de dias sem se informar sobre o ataque, no sábado, ele conversou com o pai e comentou que conhecia uma das vítimas fatais. "O meu pai me mostrou quem eram os mortos, e aí eu vi a foto do Douglas Murilo. Ele ficava algumas vezes com a gente no intervalo", conta.