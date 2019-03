POR QUEM ONLINE



Maria Cláudia, vice-campeã do BBB 16, revelou que emagreceu 10 quilos com procedimentos estéticos, mas ganhou 20 depois.

“Hoje, eu tenho 10 quilos a mais do que na época do BBB. Passei por muita coisa. Tive bulimia aos 10 anos. Fiz duas lipos em menos de seis meses. Onde o médico riscou, eu fiz. Depois disso, tive compulsão alimentar.”



Os relatos sobre processo de mudança de corpo foram contados à apresentadora Luciana Gimenez, no Superpop, de segunda-feira (25).

“A gente cede às questões estéticas a todo o momento. Quem nunca cedeu a essas pressões? As pessoas julgam muito. É um julgamento irresponsável, que machuca.”

Sobre os tratamentos para chegar na aceitação do próprio corpo, Cacau disse que buscou ajuda psicológica: “Hoje, estou bem porque comecei terapia. Fiz imersão, autoconhecimento. Aprendi a saber me perdoar pelas minhas escolhas. No começo, editava as minhas fotos para parecer mais magra e quanto mais me elogiavam, mais me sentia mal por saber que aquela não era a realidade”, disse.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/03/ex-bbb-maria-claudia-editava-minhas-fotos-para-parecer-mais-magra.html