POR QUEM ONLINE



Tatá Werneck está levando com leveza e bom humor a sua primeira gravidez, fruto do relacionamento com Rafael Vitti. Na última segunda-feira (25), por exemplo, a comediante fez seus seguidores caírem na risada com mais um relato de afeto - porém contado com humor - em seu Twitter.



A humorista revelou que o noivo tem o costume de paparicá-la e conversar com o bebê. "Acho fofo Rafa que gruda a cara da minha barriga e faz declarações. Eu normalmente com o pequeno Clovis faço fofocas, combino coisas práticas de serviços detetive que vou precisar dele e leio o jornal", brincou ela.

Normalmente a comediante faz piadas sobre a gravidez e desconversa quando é questionada sobre o sexo e sobre possíveis nomes.

Recentemente, Tatá conversou com os fãs durante uma live no Instagram e, além de brincar com possibilidades do nomes para o filho ou filha, ela deu detalhes sobre o futuro chá de revelação para o gênero do bebê.

"Nada de rosa ou azul. Vão ter docinhos de pênis e vagina. Eu vi e achei lindo. Docinhos voadores", brincou a atriz.



Depois de muita consideração, ela aprovou um dos nomes sugeridos. "Tetas. Meu bebê vai se chamar Tetas Werneck Vitti. Espero que não julguem", brincou Tatá. Outras sugestões de nomes dos fãs foram Nuvem e Maria Céu.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/03/tata-werneck-diz-que-rafael-vitti-faz-declaracoes-para-sua-barriga-eu-faco-fofocas.html