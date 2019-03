POR QUEM ONLINE



A influencer Thais Machado, mulher do ex-BBB Rodrigão Carvalho, usou o Instagram para falar sobre a ditadura do corpo perfeito que as mulheres buscam após a gestação.

"Minha seguidora está desolada porque já tinha 30 e poucos dias pós-parto e ela ainda está com barriga. Mandou uma foto recente minha e perguntou o que poderia fazer. Mandei essas fotos para ela e falei: 'Essa sou eu, com quase 30 dias pós-parto", escreveu a blogueira, que tem 220 mil seguidores no Instagram.

No post, Thais procura fazer um alerta. "Meninas que acabaram de ter neném e ficam se comparando com mulheres do Instagram: Parem! Parem agora, parem porque vocês irão se frustrar, entrar em depressão e se sentirem péssimas. Eu, Thaïs, voltei meu corpo naturalmente, sem dieta (mas cuidando da alimentação) e sem exercícios físicos", escreveu ela, que tem três meninas, Giovanna, Valentina e Helena.

"O meu corpo, pós-Giovanna demorou, o meu corpo pós-Valentina demorou mais de um ano e meio e só voltou após muito esforço. Cada mamãe no seu tempo, cada corpo é único, cada organismo diferente. Você demorou nove meses para engordar, por que seu corpo deveria voltar em 30 dias? As contas não batem. Pós-parto não é momento de preocupar com o corpo, esqueça isso. Preocupe-se com seu filho, com o seu sono, com a sua saúde."

A mulher do ex-BBB Rodrigão ainda postou uma mensagem de apoio. "A comparação é o ladrão da felicidade. Não se engane com rede social, não sofra com isso, por favor", escreveu. O casal é pai de Helena, de 1 ano, e Valentina, de 4. Giovanna é filha de um relacionamento anterior da influencer.

Em outubro do ano passado, Rodrigão, que integrou o elenco do Big Brother Brasil 11, revelou que a mulher havia engravidado e perdido o bebê. O casal não pensa em ampliar a família. Rodrigão contou ter se submetido a uma vasectomia.

Rodrigão Carvalho e Thais Machado com Valentina, Helena e Giovanna (Foto: Reprodução/Instagram)

