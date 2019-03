ALEFY SOARES

DA METROPOLITANA FM

Após aparecer de bumbum para cima e encantar os seguidores, IZA cedeu entrevista ao jornal ‘Extra’ para comentar mais sobre empoderamento, o seu atual casamento e claro, as fotos sensuais que fazem sucessos nas redes sociais.

Sobre as imagens que dão o que falar no Instagram, a cantora deixou claro que quem a sexualiza são as pessoas: “Quando eu posto essas fotos estou postando para mim. Estou me sentindo bem, gata, maravilhosa, e acho que quando a gente está assim tem mais é que se amar, esbanjar mesmo. Não me preocupo muito quando as pessoas falam, na verdade, recebo poucos comentários assim, mas às vezes as pessoas falam: ‘poxa, você não precisa disso’. E aí que é legal deixar claro que eu preciso, sim, me amar. E se eu estou me amando, acho que não tem problema nenhum mostrar para todo mundo. Não quero carregar o peso que as pessoas colocam em cima dos meus ombros em relação ao meu corpo. Quem me sexualiza são os outros, não eu.”

IZA também falou sobre ser um dos símbolos do empoderamento feminino na música: “Calhou de eu estar me sentindo super empoderada no momento em que se fala muito sobre isso. E que bom estamos falando muito sobre esse tema. A gente ainda precisa muito falar sobre esse assunto porque ainda tem muita coisa para mudar. As pessoas têm se identificado muito com esse discurso e com as coisas que eu falo porque é real e uma coisa que eu realmente vivo.”

A cantora também revelou que o casamento foi um dos momentos mais gostosos de sua vida: “Casamento foi uma das coisas mais gostosas que eu fiz na minha vida. A gente não tem tanto tempo, tanta rotina, mas acho que isso está sendo legal também. Estamos sempre juntos, ele trabalha pra caramba também, então, ou ele vem até mim ou eu vou até ele. Agora está mais fácil porque a gente está na mesma casa, em algum momento a gente se encontra (risos). Está sendo uma delícia assim.”

Na última quinta-feira (21), IZA se apresentou em Ribeirão Preto e, no camarim, foi entrevistada por duas meninas negras. A cantora ficou bastante emocionada após ouvir a seguinte pergunta: “Como você se sente sendo influência pra tantas meninas negras?”.

“Eu me sinto muito…”, começou IZA, que foi interrompida pelas lágrimas. “Então, tá vendo? Me sinto assim! (risos). Me sinto muito feliz. Isso é a concretização de um sonho. Entender que estou no caminho certo. Fico feliz em saber que vocês se espelham em mim, isso só me dá força para continuar”, completou ela.

