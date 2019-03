JOÃO PAULO SOARES

Ana Maria Braga conversou ao vivo com Bruno, um cozinheiro desempregado que estava há mais de 24 horas em uma fila para participar do mutirão do emprego, no centro de São Paulo. Hoje mais cedo, ele participou do jornal “Bom Dia São Paulo” e disse ao jornalista Rodrigo Bocardi que seu sonho era cozinhar com a apresentadora.

“Meu sonho é fazer um bacalhau capixaba para você, Ana. Tenho certeza que você nunca comeu porque o prato é meu”, disse. “Sou muito fã seu. Para mim você é o ícone da culinária brasileira”, afirmou Bruno.

Em seguida, Ana Maria disse ao cozinheiro capixaba que as portas do programa “Mais Você” estão abertas para recebê-lo. “Independentemente do emprego, o convite está feito. Vem fazer um teste na minha cozinha para ver se sai esse bacalhau”, disse ela.

“Quem sabe a gente não aprende uma receita? Como ele vem cozinhar, a gente convidada o Rodrigo e a Zelda para experimentar o prato dele”, propôs. “Só precisa fazer a barba”, brincou ela.

