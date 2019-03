ALEFY SOARES

DA METROPOLITANA FM

Durante entrevista cedida ao jornal Extra na tarde da última segunda-feira (25), Val Marchiori explicou o que aconteceu no camarote da Sapucaí durante o Carnaval. A apresentadora confirmou que teve um climão com Luciana Gimenez e explicou o que aconteceu.

“Não estamos nos falando. Ela foi muito grossa e desnecessária aí no Rio no camarote. Eu não havia feito nada para ela. Só porque eu estou amiga da atual namorada do Marcelo, a Simone, ela me bloqueou!”, disse.

Ao ser questionada se chamou Luciana de girafa, Val confirmou e disse: “Também não estou nem aí para ela’, completou Val, confirmando que após o ocorrido chamou Gimenez de “Girafa”. “E verdade que a chamei de girafa mesmo.”

Até o fechamento desta matéria, Luciana Gimenez não se pronunciou sobre o caso.

Recentemente, Luciana Gimenez relembrou suas férias no Colorado, nos Estados Unidos, e publicou uma foto bastante inusitada.

A apresentadora, que pegou os seguidores de surpresa, empinou o bumbum na neve usando apenas um biquíni.

“Depois dessas fotos peguei uma gripe”, brincou ela. Em outro clique, Luciana apareceu sorrindo e disse: “Abrimos a época de ski”.

Foto: Reprodução/Instagram

