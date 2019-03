DA ASSESSORIA



No dia 08 de abril Cuiabá celebra 300 anos e para comemorar a data a Plaenge e a Vanguard realizam pocket show com a dupla de humoristas, Nico e Lau.

O evento acontece nesta quinta-feira (28), às 20h, na Central de Apartamentos Decorados do Grupo Plaenge, em frente ao Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá.

A inscrição é 1 kg de alimento não perecível e deve ser feita pelos telefones (65) 2193-7371 ou 2193-7362. As vagas são limitadas.



De acordo com o gerente geral da Plaenge, Rogério Iwankiw, o evento é mais uma ação do Grupo em celebração aos 300 anos de Cuiabá.

“Além da Exposição Fotográfica Cuiabá 300 anos, agora convidamos a todos a se divertirem com o show destes grandes artistas mato-grossenses que tanto representam nossa cidade. Os presentes ainda poderão realizar uma ação de solidariedade com os alimentos não perecíveis recolhidos e que serão destinos a Casa Transitória de Cuiabá”, diz.



Os humoristas apresentarão o show “Bem na Foto”, que traz piadas hilariantes e causos inacreditáveis, que envolvem o público de forma contagiante.

Os personagens se utilizam do chamado linguajar cuiabano, o canto e a dança regionais como forma de valorizar e promover a cultura local.

A interatividade com a plateia é outra característica marcante do show, provocando uma cumplicidade por meio da intimidade dos personagens com o seu público.



Ainda aqueles que comparecerem ao pocket show poderão conferir outra homenagem a capital mato-grossense, a Exposição Fotográfica Cuiabá 300 anos.

São 44 imagens dos fotógrafos Rai Reis, Ahmad Jarrah, Wander Lima e Rogério Fratarcangelli, que apresentaram suas interpretações sobre a riqueza histórica e cultural da capital mato-grossense.

A expo ficará até o dia 10 de abril aberta ao público de segunda a sábado das 9h às 18h e ao domingo das 9h às 12h e das 14h às 18h.



Serviço



O que: Grupo Plaenge (Plaenge e Vanguard) realiza show com os humoristas, Nico e Lau



Quando: quinta-feira (28.03)



Onde: Central de Apartamentos Decorados do Grupo Plaenge, em frente ao Parque Mãe Bonifácia



Horário: às 20h



Inscrições: A inscrição é 1 kg de alimento não perecível e deve ser feita pelos telefones (65) 2193-7371 ou 2193-7362. As vagas são limitadas.