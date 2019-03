FLÁVIA MUNIZ E ANNY RIBEIRO

DO GSHOW

É dia de Juliana Paes! Grande parceira do Gshow, a atriz dividiu com a gente um momentinho do seu aniversário.Em um vídeo especial, ela comenta sobre a nova idade: 40 anos.

“Eu escutava as pessoas falando que é uma idade maravilhosa, que é uma fase em que você sente que seus pensamentos estão mais consolidados, suas ações, que você está mais dona de si, mais dona das suas decisões, do seu corpo, que existe uma serenidade mesmo. Eu falava: ‘Não, isso é papo para compensar o vigor que se perde, um pouco da beleza que se vai e que a gente vê no espelho diariamente’. Mas é tudo verdade!”, reflete.

Já encarando as gravações de A Dona do Pedaço como Maria da Paz, a atriz fala dos desafios. “Uma protagonista que vai me demandar muito trabalho”, acredita Juliana, que recebeu homenagem de Walcyr Carrasco pela data.

Mãe de Pedro, de 8 anos, e Antônio, de 5, Juliana acredita que a maternidade aos 40 também muda: “Os desafios da maternidade são muitos agora que os meninos estão crescendo e precisam ali de um pulso firme”.

Nas redes sociais, Juliana compartilhou uma montagem em que aparece adulta (Como Gabriela, em 2012) e também criança. "Guardei essa brincadeira para o dia de hoje... em que completo 40!!!!", começou ela no texto.

"O que eu diria a mim mesma se pudesse me encontrar no passado? Primeiro diria, obrigada menina! Obrigada por ter permanecido em mim até hoje, por estar tão viva aqui dentro achando graça de qualquer bobagem e gostando tanto de sorrir como você sempre amou! Teu filho mais velho vai vir igual, vai adorar gargalhar por qualquer coisa!