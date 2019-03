LUCAS BRANDÃO

DO MSN

Thaeme Mariôto compartilhou mais um registro da gestação no Instagram, nesta terça-feira (26). De biquíni, a loira mostrou algumas das mudanças no corpo durante essa fase.

“Quadril grandão e tudo. Aqui um roxinho que eu falei para vocês. Do lado de cá, também temos roxinho, aqui na perna”, exibiu em um vídeo.

A famosa, porém, garantiu que essas marcas são corriqueiras na gravidez. “Deu hematoma porque deu reação. Não é nem reação. É muito comum isso”, explicou.

Thaeme já está no oitavo mês da gestação. Ela espera pela pequena Liz, que é fruto do relacionamento com o empresário Fábio Elias.

Fonte: https://www.msn.com/pt-br/entretenimento/famosos/gr%c3%a1vida-de-8-meses-thaeme-mostra-hematomas-no-corpo-%e2%80%9c%c3%a9-comum%e2%80%9d/ar-BBVfxno