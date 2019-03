DA AGÊNCIA BRASIL



A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) anunciou nesta terça-feira (26) o cancelamento da primeira caminhada espacial exclusivamente com mulheres, inicialmente marcada para o dia 29 de março, por falta de roupa traje especial.

Em comunicado, a Nasa informou que precisou fazer um reajuste em uma das três caminhadas organizada pela missão da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

As astronautas Christina Koch e Anne McClain realizariam a caminhada espacial nesta sexta-feira (29) para ajustar um dos canais de fornecimento elétrico da estação na primeira intervenção feita unicamente por mulheres. Mas depois de um passeio bem sucedido no último dia 22, McClain percebeu que a camiseta do traje espacial de tamanho médio vestia melhor.

No entanto, só há um modelo do tipo disponível na Estação e será usado por Koch, que precisará ser acompanhada de um astronauta homem, identificado como Nick Hague.

McClain, por sua vez, deve fazer sua próxima caminhada espacial somente no próximo dia 8 de abril, em parceria com David Saint-Jacques.

Desta forma, a caminhada espacial feita apenas com mulheres, como era a ideia inicial da Nasa, terá de esperar pela chegada de novos trajes. Ao todo, apenas 12 mulheres já realizaram esse tipo de passeio. Desde 1998, 214 foram feitas na ISS.

Fonte https://www.terra.com.br/noticias/mundo/nasa-desiste-de-1-caminhada-espacial-com-mulheres,3b3e4850700f8b50552a45b65f450cceltao2xev.html