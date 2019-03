DO MSN



Na noite desta segunda-feira (25), começou a circular em toda a imprensa rumores sobre o fim do namoro de Nicolas Prattes e Juliana Paiva.

No entanto, a situação chamou atenção dos fãs do casal, uma vez que os dois não demonstraram nenhum crise na relação, muito pelo contrário, recentemente viajaram em uma espécie de lua de mel para Fernando de Noronha.

Mas o fato mesmo, segundo informações do Jornal 'Extra', é que teria partido do ator a decisão de colocar um ponto final no namoro de oito meses com a atriz.

Porém, os amigos de Nicolas ainda acreditam que uma volta entre eles é possível, principalmente por conta do aniversário da atriz que está chegando: “O aniversário é na quinta-feira, 28, e até onde sabemos, está rolando uma pressão grande da mãe dele para que ele volte para a Ju. Ela não queria que a história tivesse vazado”, contou uma amiga do ator, referindo-se à mãe dele, Giselle Prattes.

Procurada, Giselle afirmou que não sabia de nada em relação ao namoro do filho. Nicolas e Juliana passaram a seguir agendas de trabalho diferentes nos últimos dias e não são mais vistos juntos em eventos sociais, reforçando ainda mais os rumores de uma separação. Nenhum dos dois se pronunciaram até o momento.

