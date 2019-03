DA REVISTA MARIE CLAIRE



A maternidade do Hospital de Maine, nos Estados Unidos, não poderia estar mais fértil. Além das pacientes internadas na ala reservada para gestantes, mamães e bebês, nove enfermeiras que trabalham lá também estão esperando seus próprios herdeiros.

A história da maternidade viralizou nas redes sociais depois que uma das enfermeiras grávidas compartilhou uma foto das outras oito colegas segurando cartazes com a data do parto.



“Há, definitivamente, algo na água da maternidade do Hospital Central de Maine”, escreveu Brittney Verville na legenda do registro.



Segundo a imprensa americana, há cerca de 80 enfermeiras no quadro de funcionários da maternidade, portanto, não há motivo para as funcionárias se preocuparem com uma possível desfalque.



“Não se preocupem, nós temos um plano”, garantiu o hospital. As crianças devem nascer entre abril e julho.

Fonte: https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2019/03/nove-enfermeiras-engravidam-ao-mesmo-tempo-em-maternidade.html