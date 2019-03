Os cantores colombianos Shakira e Carlos Vives estiveram no tribunal de Madri, nesta quarta-feira (27) para responder as acusações de plágio feitas pelo cantor e produtor cubano Livan Rafael Castellanos.

Segundo as acusações, Shakira e Vives plagiaram uma das obras do artista cubano na produção “La Bicicleta”, que venceu os prêmios de Canção e Gravação do Ano no Grammy Latino 2016.