ALEFY SOARES

DA METROPOLITANA FM

Mateus, da dupla com Jorge, anunciou que sua esposa, Marcella Barra, está esperando mais um filho! O casal já tem o pequeno Dom, que irá receber um irmão ou irmã daqui a 9 meses!

Nas redes sociais, Marcella aparece deitada enquanto Dom dá um beijo em sua barriga. Em outra imagem, ele aparece ao lado da mamãe imitando a sua pose.

Até o fechamento desta matéria, Mateus não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Polêmicas entre Jorge e sua ex-esposa, Ina Freitas

O fim do casamento entre Jorge, da dupla com Mateus, e Ina Freitas foi um choque para os fãs, mas parece que os dois já estavam bem decididos sobre o fim do relacionamento BEM antes da divulgação oficial, na tarde da última segunda-feira (21).

Segundo o jornal “Extra”, a briga do casal começou quando a ex-BBB Vivian Amorim havia revelado no que já ficou com um cantor famoso, mesmo sem citar o nome de Jorge.

Porém, diversos internautas criaram boatos que era do sertanejo que a sister estava falando.

Na época, por meio de sua assessoria de imprensa, Jorge afirmou que jamais ficou com Vivian e sequer a conhecia.

Alguns meses depois, segundo o “Extra”, o cantor estaria “pulando a cerca” com Meyrielle Abrantes, ex do deputado Jarbas Vasconcellos e Miss Pernambuco 2003.

