JOÃO PAULO SOARES

DA METROPOLITANA FM

Após assumir o namoro com Fernando, da dupla com Sorocaba, a sertaneja Maiara disse para o cantor não decepcionar os fãs e pedi-la em casamento.

Atualmente, o casal está curtindo uma viagem romântica pelo Pantanal, em Mato Grosso, com direito a passeio de barco e pescaria.

Bem humorada, Maiara disse que quer um pedido de casamento do namorado. “O povo quer a gente junto, Fernando. Não decepciona os seus fãs. Até o final do ano, por favor, vamos organizar o casamento e o pedido de noivado”, disse ela, em seu Instagram.

Fernando, por sua vez, chegou a escrever no celular que “não estava namorando” e avisou que iria publicar a mensagem nas redes sociais caso a sertaneja “não andasse na linha”.

“Eu durmo do lado dela com um olho aberto e outro fechado, pra eu acordar com aliança é daqui pra ali”, comentou ele.

“O que ele está fazendo é ameaça. Para, amor”, disse Maiara, tendo seu pedido aceito pelo sertanejo.

Fonte: https://metropolitanafm.com.br/novidades/famosos/apos-assumir-namoro-maiara-pressiona-fernando-para-pedi-la-em-casamento-nao-decepciona