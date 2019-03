LUCAS MEDEIROS

DA TV FOCO

A Globo e a produção do Domingão do Faustão foram enganados por Anitta logo no início do seu auge, em 2014, quando ela ganhou o Melhores do Ano de Fausto Silva. Segundo informações do jornal EXTRA, a biografia de Leo Dias relatará o que a cantora foi capaz de fazer.

Justamente nessa época, ela havia acabado de realizar a polêmica cirurgia no nariz e não estava disposta a encarar as câmeras naquele momento. No entanto, sua equipe a convenceu de que seria melhor marcar presença e não criar desavenças com o apresentador do Domingão do Faustão, muito menos com a Globo.

Faustão é um nome de muita influência na mídia e a ajudou bastante no início de sua carreira, e seria feio da parte dela fazer essa desfeita. Foi aí que a cantora topou sair do Rio de Janeiro e ir até os estúdios do programa, que seria em São Paulo, e a sua produção aumentou a história.

Eles comunicaram que a cantora havia passado por uma cirurgia que chegou a ser internada na UTI, fazendo com que a Globo ficasse sensibilizada com a situação e disponibilizasse um helicóptero para que ela deixasse o Rio e fosse para São Paulo.

Com toda a boa vontade do mundo, a produção colocou uma cadeira de rodas para esperar a cantora, já que a Globo achava que ela estava muito sensibilizada, mas para a surpresa de todos, Anitta decidiu acabar com a farsa e acabou sendo desmascarada, mostrando a todos que estava andando com as próprias pernas.

A Globo achava que ela estava impossibilitada de andar, por causa da mentira criada, mas no final das contas, ela estava muito bem, obrigado. A cantora participou normalmente do Domingão do Faustão e fez uma das suas aparições mais memoráveis no programa.

Fonte: https://www.otvfoco.com.br/globo-e-faustao-foram-enganados-por-anitta-e-cantora-e-desmascarada-apos-cinco-anos/amp/