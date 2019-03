FAMA AO MINUTO



Solteira desde que terminou sua relação com Saulo Pôncio, Letícia Almeida está em clima de romance com Romarinho. A atriz e o jogador, filho do craque Romário, foram flagrados juntos, segundo o EXTRA.

A 'cupido' do casal foi a irmã de Romarinho, Dadá Favato, apresentou os dois logo após o Carnaval e, desde então, os dois vem saindo para se conhecer.

Romarinho terminou recentemente o namoro com a DJ Any Borges, pouco antes do Carnaval.

“Ele terminou com ela por WhatsApp. O Romarinho não gostou de algo que ela fez no carnaval”, diz uma amiga do jogador referindo-se a Any, que ficoiu famosa por participar do reality “De férias com meu ex”.

Fonte: https://www.msn.com/pt-br/entretenimento/famosos/let%C3%ADcia-almeida-engata-romance-com-filho-de-rom%C3%A1rio/ar-BBVhMRr?li=AAggXC1&ocid=mailsignout