LUCAS BRANDÃO

DO FAMOSIDADES

Cris Dias não faz mais parte do time de funcionários da Globo. A jornalista não renovou seu contrato e deixará o grupo dos Marinho após mais de 13 anos de casa.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, o vínculo entre a profissional e a emissora chegará ao fim em junho. Entretanto, já foi dado o nome da substituta da loira no “Bom Dia Brasil”.

De acordo com a publicação, Carol Barcellos deverá assumir o posto da comunicadora nas aparições diárias no telejornal. Por enquanto, não foi divulgado o motivo do rompimento.

A famosa, vale lembrar, entrou para o canal em 2006. Ela já passou por alguns programas de esporte e também participou das coberturas da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos.

Fonte: https://www.msn.com/pt-br/tv/noticias/cris-dias-n%c3%a3o-renova-contrato-e-deixa-a-globo-ap%c3%b3s-13-anos/ar-BBVje6n?li=AAggXC1