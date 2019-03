TATIANA LEONEL

Paula e Hariany formaram uma dupla logo nos primeiros dias de confinamento no BBB19 e costumavam ser inseparáveis. Com a chegada da reta final do programa, que agora conta com apenas 7 participantes, a amizade das duas ficou abalada.

Isso aconteceu por causa de uma série de conflitos e até Tiago Leifert percebeu que as coisas já não estão mais iguais na casa mais vigiada do Brasil. Entre desabafos, tretas ao vivo e alfinetadas, entenda o que aconteceu com as sisters.

Advertência

Os desentendimentos começaram quando Paula foi indicada para o oitavo paredão, que terminou com a eliminação de Danrley, mas deixou a mineira bem abalada.

Na véspera do anúncio do resultado, Paula optou por dormir cedo para aproveitar o dia caso deixasse a casa, mas Hariany ficou cozinhando até tarde com Gabriela, Elana e Rízia, o que deixou a mineira chateada.

Por causa disso, Paula soltou uma sequência de indiretas para a amiga e deixou claro que estava decepcionada com a atitude. "A gente vai aproveitar, qual é o problema? Sem cobranças, cara", rebateu Hariany.

Festa?

Paula e Hariany sempre foram de se jogar na pista e aproveitar a experiência do BBB19 ao máximo. Recentemente, as duas voltaram a brigar durante a Festa Televisão por causa do fora que Alberto, o Tarzan italiano, deu em Rízia.

As duas tentaram aconselhar a sister ao mesmo tempo, mas o fato de não concordarem com as mesmas ideias fez o clima esquentar. Por causa disso, Hariany se afastou das duas e Paula fez uma série de críticas sobre a postura da amiga.

"Ela fica pagando de certa, eu não sou trouxa. Ela tá tentando me queimar", afirmou Hariany. Rízia interferiu no conflito e reforçou que não tinha motivo pra elas brigarem daquela forma.

Na sequência, Hariany pediu que Paula não repetisse mais essa atitude e as duas voltaram a se entender. "Não fala nas minhas costas porque você é minha amiga", pediu a sister.

Treta ao vivo

Durante o tradicional Jogo da Discórdia, Paula, emparedada junto com Carol e Elana, citou Hariany para falar sobre a rivalidade com Rodrigo e deixou a sister furiosa ao afirmar que ela "guarda as coisas para si".

Revoltada com o comentário, Hariany interrompeu o discurso da mineira e rebateu a crítica. "Eu só meço as coisas que eu falo, mas eu falo. Quando eu tenho que brigar eu brigo, até com você. Eu não sou besta, não estou aqui pagando de santa".

Tiago Leifert chamou até os comerciais para que a dupla pudesse se resolver, mas Hariany continuou chateada até Paula explicar que não tinha dito aquilo para atingir a amiga. "Fica brigando comigo, não. Me desculpa", disparou a mineira.

Alfinetadas

Paula e Hariany já não estão mais com aquela empolgação do início do programa e a sister se recusou a aproveitar o sol com a mineira. "Preguiça!", explicou. A declaração foi suficiente para que Paula aproveitasse uma deixa para voltar a alfinetá-la.

"Se eu ficar o dia inteiro aqui [dentro], vocês vão sentir falta de mim?", perguntou Hariany. "Eu não, você ia me dar um descanso", retrucou Paula. "Você é quem tá precisando me dar [descanso]", rebateu a sister.

Reclamação

Recentemente, Paula revelou uma mágoa de Hariany por não ser chamada pela sister para fazerem os mesmos programas juntas. Depois de dizer que ela estava muito independente, a mineira voltou a falar sobre isso com Gabriela.

"Ela não me chama para nada, não", reclamou. Alguns dias antes, as duas já tinham falado sobre isso quando Paula revelou que teve um sonho: "Eu sonhei que eu tava brava demais com você porque você não cuidava de mim igual eu cuido de você".

Game over

Um outro motivo que pode estar contribuindo para o aumento da distância entre Paula e Hariany é a aproximação delas com outros participantes, como Carol Peixinho, que entrou para o time delas.

Desde então, as duas, que antes faziam tudo juntas, no momento em que despertavam até a hora de dormir, estão dando mais espaço para fazerem atividades ou conversarem sobre o jogo com outras pessoas.

