Pedro Bial revelou ter enfrentado uma depressão, por seis meses, há cerca de 19 anos. Apesar de nunca ter cogitado cometer suicídio, o apresentador contou que pensou em abandonar a própria vida de uma maneira mais ‘passiva’.

“Pensar no pior, no sentido de pensar em suicídio? Não. Mas há outras maneiras de você se abandonar. Pode não pensar num suicídio ativo, dar um tiro na cabeça, se jogar pela janela, mas pode parar de se cuidar, se largar, parar de prestar atenção em coisas que são importantes para a sua felicidade, e assim permitir que alguma coisa ruim aconteça a você”, disse a Marcelo Bonfá, em seu canal no YouTube.

Sem papas na língua, o jornalista afirmou que buscou tratamento para se curar da condição. “Na virada do século, do milênio, eu andei bem ruinzinho, roendo borda de penico. Mas dei a volta por cima, com um bom psicanalista, com psiquiatra, medicamento”, relembrou.

Bial comemorou o fato de nunca mais o episódio ter se repetido: “Nunca mais ocorreu. O que é um bom sinal, porque no geral quem tem depressão uma vez acaba tendo outros episódios. Eu não tive. Talvez porque eu já tenha uma certa precaução. [Se] Vejo alguns sinais aparecendo, eu já tomo algumas”.

Fonte: https://www.msn.com/pt-br/entretenimento/famosos/pedro-bial-revela-depress%c3%a3o-e-comenta-possibilidade-de-suic%c3%addio/ar-BBVl5nH