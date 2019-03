DA VEJA SÃO PAULO



No ringue político das redes sociais, Ana Hickmann não se esquivou: na noite de quarta (27), publicou um post no Instagram em que aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro.

“Hoje tive a honra de conhecer meu presidente”, escreveu a apresentadora da Record.

Na foto, também aparece o marido dela, Alexandre Correa. Imediatamente, os seguidores se dividiram.

“Deixarei de te seguir”, escreveu um deles. “Corajosa”, disse outro.

Fonte: https://www.msn.com/pt-br/entretenimento/famosos/ana-hickmann-divide-opini%C3%B5es-ap%C3%B3s-post-sobre-bolsonaro-%E2%80%9Cmeu-presidente%E2%80%9D/ar-BBVkYEn