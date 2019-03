DA METROPOLITANA FM



Nesta quarta-feira (27), Gracyanne Barbosa impressionou os seguidores ao posar de lingerie, mostrando seu corpão musculoso. A musa fitness deu uma abaixadinha na calcinha estratégica e quase mostrou demais.

“Demorou um tempo, mas passei a me enxergar. Primeiro, comecei a me valorizar mais. Segundo, fiz as pazes com meu espelho. Terceiro, descobri que quem me ama tem que gostar de cada pedaço podre meu”, desabafou ela na legenda.

Quantidade de músculos choca fãs

Gracyanne Barbosa chocou os internautas, na noite de quarta-feira (20), ao publicar mais um registro de sua rotina de exercícios físicos.

Em seu Instagram, a musa fitness compartilhou um vídeo em que aparece exibindo suas coxas torneadas e a quantidade de músculos impressionou os internautas.

“Treino animal. Bumbum na nuca”, disse ela na legenda da publicação. O vídeo publicado teve mais de 250 mil visualizações e recebeu milhares de elogios.

“Tá louco. Há alguns meses eu vi suas fotos e pensei que não tinha mais o que evoluir. Agora vejo que estava enganado”, disse um internauta. “Monstra (elogio)”, comentou outra.

“As pernas da garota está trincada, está parecendo perna de boneco de brinquedo”, reparou mais um.

Fonte: https://metropolitanafm.com.br/novidades/famosos/gracyanne-da-abaixadinha-na-calcinha-e-quase-mostra-demais-fiz-as-pazes-com-meu-espelho