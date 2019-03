ALEFY SOARES

DA METROPOLITANA FM

Após falar sobre casamento com Fernando, Maiara elogiou a filha do sertanejo na manhã desta quinta-feira (28). Kamily Zor, de apenas 16 anos, se lançou como modelo e já está fazendo sucesso no Instagram.

Ela é filha do cantor Fernando, da dupla com Sorocaba, e a estudante de teologia Aline Oliveira.

Desde o início de seu relacionamento com Fernando, Maiara segue colocando corações nas publicações de Kamily, e não dispensa elogios como “linda” e “maravilhosa” em diversas publicações.

Atualmente, Kamily mora no Paraná, mas sempre está vindo a São Paulo para realizar algumas sessões fotográficas.

