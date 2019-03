Xuxa participou de evento sobre depilação a laser na tarde desta quinta-feira (28), em São Paulo, e comentou sobre a cobrança excessiva que recebe sobre sua aparência.

"Eu acho que para todo mundo a felicidade é o melhor cosmético. Quando a gente está feliz, a gente tem outro brilho no olhar. Eu sou uma pessoa muito cobrada, qualquer pessoa pública passa por isso. É o preço que a gente paga. Não é algo que me incomode. O que me incomoda é a insatisfação das pessoas, não a cobrança. Eu sei que o fato de trabalhar com a minha imagem esse tempo todo me traz cobrança, tem gente que vai gostar ou não... O que me incomoda é a insatisfação. Eu já sei que eu vou ficar cada vez mais velha, a não ser que eu morra amanhã", disparou a apresentadora.

"Eu queria deixar claro que não sou contra as pessoas que fazem plásticas ou que se sentem felizes com qualquer procedimento. Eu uso essas máquinas na medida do possível. Eu posso um dia me incomodar e vir a fazer. Mas eu não gosto das pessoas me cobrando e questionando. Por que ela ainda não fez? Por que não usa botox? Porque não gosto. Por que não esticou ali ainda? Porque não quero. Se fazer alguma coisa te deixa feliz, bom pra você. Se o exagero é bom pra ela, que viva feliz assim. As pessoas tem que fazer o que elas querem fazer acima de qualquer coisa", continuou.

"Me incomoda muito que as pessoas se incomodem com a minha maneira de levar meus 56 anos. Falo tanto isso que daqui a pouco já estou com 60. Eu não fumo, eu não bebo, não me drogo, nunca provei nenhum tipo. Faço ginástica na medida do possível porque com a idade que eu tenho, só exercício da terceira idade. Tudo dói. Não dá para fazer musculação senão vou acabar comigo. Faço na medida do possível para que me sinta bem. Agora virei vegana, mas há muito tempo não comia carne, não gostava. Tudo isso me ajuda, não sei se ajuda outros. Me sinto muito bem não fumando, não bebendo. Faça o que te faz feliz", concluiu Xuxa.

