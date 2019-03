DO TERRA NOTICIAS



A apresentador Sônia Abrão está se divertindo com os memes na internet zoando o amigo e apresentador Neto, que cravou que Alexandre Pato iria para o Palmeiras.

O jogador, no entanto, fechou com o São Paulo, como a apresentadora do A Casa é Sua, da RedeTV! já havia adiantado.

Em seu programa, a apresentadora afirmou que Pato fecharia com o clube tricolor para ficar mais perto da namorada Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos.

"Rindo litros aqui com toda essa zoação que estão aprontando comigo e o Neto, meu amigão, por conta do Pato ter ido pro São Paulo FC.

Neto é mestre, eu só dei um palpite! Intuição feminina!", disse a apresentadora em uma postagem no Instagram.

