Jojo Todynho segue firme em sua reeducação alimentar e academia, mas parece que ela ainda quer outras mudanças no corpo. A cantora revelou que pretende fazer uma cirurgia nos seios porque estão caindo. Segundo ela, isso começou a acontecer após perder cerca de 14 kg.

Em seu Instagram Stories, a celebridade falou mais sobre isso: “Vou dar uma levantada no mamar, porque está caindo, e eu não posso ficar com o peito lá no chão, né? Já pensou?”, contou. “Vai continua do mesmo tamanho, só vou levantar porque está caído”, explica.

Segundo a assessoria de Jojo, ela deve fazer uma cirurgia em breve para retirada do excesso de pele por conta do emagrecimento: “Mas ela vai se consultar antes com os médicos”.

Jojo Todynho contou que resolveu começar a se cuidar após a morte de um de seus grandes amigos, Mr. Catra: “Foi ali que eu descobri que eu estava com gordura no fígado”.

