ALEFY SOARES

DA METROPOLITANA FM

O livro “Furacão Anitta”, escrito por Leo Dias, segue dando o que falar nas redes sociais. Em outro trecho que vazou, o jornalista conta que Anitta quase entrou em depressão após os resultados de suas primeiras cirurgias plásticas. Os seios da cantora teriam ficam em carne viva por semanas.

“Anitta odiou o resultado. Seu nariz ficou destruído por dentro e seus seios passaram semanas em carne viva. Do dia para a noite, sua autoestima foi para o lixo. As marcas nos seios eram tão feias que a cantora passou a ter vergonha de se olhar no espelho e quase entrou em depressão”, escreveu Leo Dias.

Segundo ele, o caso mexeu tanto com a cantora que nem sexo ela fazia mais: “Ela que sempre lidou muito bem com o corpo e nunca teve problema em ficar nua. Depois da cirurgia, tudo mudou. Nem sexo Anitta fazia mais.”

Até o fechamento desta matéria, Anitta não havia se pronunciado sobre o trecho.

Fonte: https://metropolitanafm.com.br/novidades/famosos/apos-plasticas-seios-de-anitta-ficaram-em-carne-viva-por-semanas-diz-livro