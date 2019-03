DA QUEM



A festa de aniversário de 26 anos de Anitta ainda não acabou! A cantora segue publicando diversos Stories no Instagram em que mostra a diversão com seus convidados em sua casa no Rio. Em vários vídeos, ela aparece segurando um pote com salgadinhos veganos e dançando até o chão com os amigos.

"Todo mundo falando mal que era vegano. Agora todo mundo quer comer!", disse ela rebolando até o chão sem soltar o pote. "Eles estavam com preconceito, mas depois que eles comeram eles amaram!". Quem ficou na festa até 8h da manhã foi a ex-BBB Ana Clara, o influencer Gabriel Rocha, Leo Fuchs, entre outros.

Entre os convidados da festa estam Isis Valverde, Nicole Bahls, Lexa, Adriane Galisteu, Jojo Todynho, Carol Sampaio, Nego do Borel, Matheus Mazzafera, Fabiana Karla, Giovanna Lancellotti, Flavia Alessandra, Giulia Costa, Luisa Mell, Cynthia Senek, Luisa Sonza, Priscila Fantin, Bruno Lopes, Vera Fischer, Sandra de Sá, Vivian Amorim, Carlinhos Maia, David Brazil.

Shows

Anitta convidou os grupos Harmonia do Samba e É o Tchan para se apresentarem em seu aniversário, que começou às 21h. Xanddy, vocalista da banda, e sua mulher, Carla Perez, ex-dançarina do É o Tchan vieram dos Estados Unidos, onde estavam de férias.

Presentes

Para os convidados que ainda não compraram o presente de aniversário, Anitta avisa que ama calcinhas, pijamas e meias. "Já recebi flores e comecei a ganhar presentes. Adoro presentes. Quem está na dúvida do que me dar, adoro ganhar calcinhas e pijamas bem de avó, um shorts e blusa larga para ficar andando na casa o dia inteiro. Adoro meia. Quem está na dúvida dá isso, as coisas mais bobas", explicou.

Reprodução/Instagram Anitta com amigas em festa de aniversário

