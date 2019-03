DO G1



Nicolas Cage se casou no sábado (23) com a namorada, Erika Koike, mas pediu a anulação da união apenas quatro dias depois, mostram documentos judiciais divulgados pelo programa de TV americano "Entertainment Tonight".

O pedido foi feito nesta quarta-feira (27), em Las Vegas. O registro do tribunal indica que, se a anulação não for possível, o ator quer o divórcio.

De acordo com o programa, o casal se casou em segredo no sábado, menos de uma ano depois de começar a namorar, em abril do ano passado.

Cage já foi casado três vezes: com a atriz Patricia Arquette, de 1995 a 2001; com Lisa Marie Presley, cantora filha de Elvis Presley, de 2002 a 2004; e com a ex-garçonete Alice Kim, de 2004 a 2016.

Com Kim, ele tem um filho, Kal-El, de 13 anos. O ator também é pai de Weston, de 28 anos, fruto de um relacionamento anterior com a atriz Christina Fulton.

