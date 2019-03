DO METRÓPOLES



O apresentador Fernando Oliveira (Fefito) abandonou o Morning Show, quadro da rádio Jovem Pan, nesta quinta-feira (28/3). O programa debatia assuntos como transsexualidade, envolvendo a jogadora de vôlei Tiffany, atleta trans do Sesi-Bauru. Inconformado com os comentários dos colegas, o jornalista deu adeus ao matutino.

Os comandantes da atração comentavam o fato de o técnico Bernardinho reclamar de Tiffany, chamando-a de “homem”. Bernardinho chegou a pedir desculpas após a fala infeliz, mas, no estúdio da Jovem Pan, o assunto rendeu. Caio Coppolla defendeu o posicionamento do técnico, irritando Fefito.

“Nascer homem e competir com mulheres é um privilégio”, dizia ele, que contestou, também, os direitos das mulheres e questionou a presença de uma transexual no time feminino. Já puto da vida com o assunto, Fefito se posicionou.

“Absurdo ouvir isso, gente! Estou saindo do estúdio e volto no final. Esse tipo de discurso é absolutamente nocivo para uma comunidade inteira”, disse ele. Mais tarde, nas redes sociais, o jornalista fez um desabafo a favor da comunidade LGBT.

“Não vou passar pano para transfobia, jamais”, disse. “Saí [do programa] porque eu não teria tempo para rebater de novo, já que todos já tinham sido avisados que não poderiam mais falar. Se é para ouvir absurdo calado eu prefiro me preservar mesmo”.

