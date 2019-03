DO METRÓPOLES



“Chama a polícia, quero que você me pague o que você roubou. Vagabundo, suma, nunca mais apareça aqui!”. A frase, dita pela dona de um supermercado em Matinhos, litoral do Paraná, foi acompanhada por um tapa na cara de Vanderlei. O homem havia furtado um pacote de linguiça.

Sem condições financeiras e passando fome, Vanderlei recorreu ao furto para se alimentar, mas, descoberto, foi humilhado pela mulher, que lançou disparates contra ele. O episódio deixou MC Mirella revoltada, e a funkeira decidiu ajudar Vanderlei.

Nas redes sociais, ela pediu para os fãs localizarem o homem. Nesta quinta-feira (28/3), Mirella visitou a casa humilde dele e prometeu ajudá-lo com alimentos durante um ano. Kevinho e Carlinhos Maia também se sensibilizaram e estenderam os braços a Vanderlei.

“Não consigo ver ninguém sendo humilhado, ainda mais dessa maneira, que foi a pior de todas que já vi na vida. Ninguém merece sofrer uma humilhação dessa por estar passando fome”, desabafou a artista no Instagram.

Em vídeos feitos pela própria cantora, Vanderlei lamentou o ocorrido: “Sei que errei, mas ela [dona do mercado] não devia ter feito isso comigo. Ela errou de bater no meu rosto. Ela me tratou com muita vergonha. Vou embora desta cidade, não dá pra ficar aqui”. O homem começou a chorar.

Veja o vídeo:

