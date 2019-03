DO G1



Fãs de Sandy e Junior acamparam e passaram a noite na fila para garantir os últimos ingressos para o show extra da turnê “Nossa História”, em São Paulo, que começam a ser vendidos às 10h nesta sexta-feira (29).

No Distrito Federal, a Justiça deu cinco dias para as empresas Live Nation Brasil e Empresa Brasileira de Comercialização de Ingressos explicarem a venda de ingressos. Duas fãs entraram com uma ação que acusa a organização de desrespeitar a regra da venda de ingressos em shows, limitada a até seis entradas inteiras e duas meias por CPF.

A dupla anunciou uma nova data de apresentação na capital paulista após os ingressos para o primeiro show se esgotarem rapidamente. Assim, a cidade receberá a turnê que celebra os 30 anos de Sandy e Junior nos dias 24 e 25 de agosto.

Nos dias 27 e 28 de fevereiro, aconteceu a pré-venda de ingressos. eles se esgotaram rapidamente, assim como na primeira data. O mesmo aconteceu com a venda online para o público geral, iniciada às 0h desta sexta-feira (29).

A bilheteria oficial é a última chance de os fãs garantirem a entrada para o show.

Misto de esperança e de descrença

Ao redor da fila, o comentário mais ouvido era: não vai ter ingresso para todo mundo. Ainda assim, muitos fãs na fila seguiam com suas senhas, mesmo sem a garantia de que conseguiriam fazer suas compras.

Na fila desde as 6h da manhã, Guilherme Franulovic, de 26 anos, brincou que a música que melhor representava eles naquele momento era "A Lenda". "Porque olha... a lenda desse ingresso...".

Madrugada para quem não é fã

Mas a jornada não é só para fãs. Muitos ambulantes também viraram a noite para atender o público. Francisco Charles, por exemplo, está desde as 10h de quinta-feira (28) no local.

Ele conta que gosta mais de música evangélica, mas está ali mesmo pelo público. Embora as vendas não tenham aquecido muito. "Foi meio fraco. Vendi umas 15 pamonhas e uns 30 pratos de milho", conta ele, que costuma trabalhar pelas ruas de São Paulo.

