DA REVISTA MONET



A atriz Gwyneth Paltrow se derreteu pelo ator Chadwick Boseman, intérprete do herói Pantera Negra nos filmes da Marvel. Segundo o site do jornal MetroUK, a celebridade expôs seu crush no astro durante a mais recente edição do podcast dela no site Goop, em conversa com a atriz Lupita Nyong’o.

“Vamos conversar sobre como o Chadwick é gato”, disse Paltrow no início da conversa. “Eu estava gravando ‘Vingadores 4’, fomos apresentados e eu não conseguia me concentrar perto dele”. Lupita respondeu em meio a risos: “Não só você, eu também, querida”.

A declaração de Paltrow resultou em piadas nas redes sociais, mas também gerou revolta em alguns fãs dos filmes da Marvel, que interpretaram a declaração como spoiler. Na avaliação de algumas pessoas, a atriz deu a entender que não apenas o Pantera Negra irá voltar, como também haverá uma possível interação do herói com a namorada do Homem de Ferro, Pepper Potts.

‘Vingadores: Ultimato’ tem estreia marcada nos cinemas brasileiros para o dia 24 de abril de 2019. Recentemente, Paltrow declarou que o longa será o último dela para a Marvel Studios. Ela disse estar se sentindo muito velha para continuar trabalhando nas obras de ação protagonizadas pelos heróis criados por Stan Lee.

Hoje aos 46 anos e mãe de dois filhos, Paltrow está casada desde o final do ano passado com o produtor de cinema e TV Brad Falchuck. Anteriormente, ela foi casada com o músico Chris Martin, pai de seus dois filhos.

Reprodução Chadwick Boseman como o herói Pantera Negra

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/03/gwyneth-paltrow-se-derrete-por-astro-de-pantera-negra-nao-conseguia-me-concentrar-perto-dele.html