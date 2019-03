DO METRÓPOLES



Tati Quebra Barraco se defendeu das acusações de ter alfinetado Anitta. Em entrevista ao Extra, ela garantiu que não quis ofender a cantora durante uma entrevista concedida a um programa de TV. Apenas quis dizer que não precisa dela para aumentar seu próprio sucesso.

“A entrevista foi editada como se eu tivesse falando mal dela. Não falei mal dela em nenhum momento. O jornalista me perguntou se eu gravaria com ela, e eu respondi que já deu tempo de sobra para ela gravar qualquer coisa comigo. Hoje, ela não gravaria, e eu também não. O repórter quis dizer na pergunta se eu precisaria gravar com ela para obter o sucesso de novo. E eu falei que não preciso disso, que eu tenho 20 anos de carreira, repertório e isso de gravar com ela é para alguém que está chegando agora, que precisa subir nas costas de alguém para alavancar a carreira. Não preciso disso. Só que eles editaram de uma forma que deu essa polêmica toda, que deu a entender que eu falei mal dela, da carreira dela, e isso nunca”, disparou.

Tati também deixou claro que não quis dar a entender que Anitta renega suas origens. “Nenhum momento eu falei isso. Eu falei de mim, disse que eu nunca reneguei a minha origem, que eu tenho caráter e identidade, que é o que não pode faltar. O único contato que eu tive com ela foi no ensaio do Bloco das Poderosas, em São Paulo, e no aniversário dela. Só. Não posso chamar ela de mau caráter nem dizer que ela fugiu das origens dela, porque eu não sou amiga dela para isso”.

A publicação também quis saber se ela teria procurado Anitta após o climão. “Quem sabe, quem tem mente boa, entendeu o que eu quis dizer. Mas as pessoas maldosas já foram para o outro lado, porque querem ibope, né? Mas não volto atrás das minhas palavras, nem gravo vídeo para me justificar… Não estou esquentando a cabeça, não. Se ela quiser interpretar da maneira dela, ela fica à vontade, o direito é dela. E vida que segue. Deus que a ajude ela nos trabalhos, que está rica, estourada no mundo todo, e que Ele não desampare a gente aqui também”.

A confusão toda aconteceu depois de Tati ser entrevistada pelo TV Fama e afirmar que não tinha interesse em colaborar com a Poderosa. “Se eu gravo com Anitta hoje? Eu, com nome que eu tenho, 20 anos de carreira? Não penso, não”, disparou ela, que explicou suas razões. “Porque eu seu precursora de tudo, né? Nunca saí das minhas tamancas, nunca fugi da minha origem, nunca mudei meu caráter nem minha origem. Identidade a gente tem que ter. Se ela quiser, eu vou amar. Mas eu ter essa vontade, tenho não. Com quem tenho vontade, já gravei”, disse ela na atração.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/apos-ser-acusada-de-alfinetar-anitta-tati-quebra-barraco-se-defende