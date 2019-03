do isto é gente



Há quatro dias, Nicolas Cage se casou com a maquiadora Erika Koike, em Las Vegas.

No entanto, ele já quer se separar. Segundo informações do TMZ, o ator entrou na Justiça pedindo o cancelamento do matrimônio.

Cage e Koike estão juntos desde abril de 2018 e este é o quarto casamento do ator.

Anteriormente, ele uniu laços com Patricia Arquette, Lisa Marie Presley e Alice Kim.

No começo da semana, circulou um vídeo nas redes sociais em que mostra o ator e Erika Koike no cartório.

Na gravação, Cage aparenta estar embriagado e, segundo testemunhas, falava que ela “vai tirar todo o meu dinheiro”.

Fonte https://istoe.com.br/nicolas-cage-pede-anulacao-de-matrimonio-quatro-dias-apos-se-casar/