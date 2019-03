DA QUEM



Os dois membros da banda indie inglesa Her's, Stephen Fitzpatrick, de 24, e Audun Laading, de 25, morreram em um acidente de carro no estado americano do Arizona, junto com seu empresário, Trevor Engelbrektson, de 37.

O desastre aconteceu na noite de quarta-feira (27), quando a van em que eles viajavam para a Califórnia foi atingida por uma pickup, cujo motorista, um homem de 63 anos, também perdeu a vida. A notícia foi comunicada no Facebook na noite de quinta-feira (28) pela gravadora do Her's, Heist or Hit, no Facebook. Leia a nota completa:

"É com imensa tristeza esmagadora que infelizmente informamos que a bandas de Liverpool Her's, Stephen Fitzpatrick e Audun Laading, e seu empresário Trevor Engelbrektson morreram tragicamente em um acidente de carro na madrugada de quarta-feira, 27 de março, enquanto viajavam para um show em Santa Ana, na Califórnia. Estamos todos de coração partido.

Tendo lançado recentemente o seu álbum de estreia, Invitation to Her’s, Stephen e Audun estavam em sua segunda turnê na América do Norte, tocando em 19 datas de shows esgotados para uma base de fãs que os adoravam. A dupla foi uma das bandas mais amadas e próximas do Reino Unido.

Sua energia, vitalidade e talento vieram para definir nosso selo. Como seres humanos, eles eram quentes, gentis e hilários. Cada vez que eles pararam no escritório, fizeram disso uma experiência edificante. Dizer que eles eram próximos seria uma subestimação de uma amizade que era genuinamente bela de se testemunhar; eles se amavam como irmãos.

Musicalmente, Her's era impressionante. Aptidão para melodia, diversão e entretenimento combinada com uma complexidade tão sofisticada quanto elegante. Eles estavam na América tocando para milhares de fãs adoradores. Fãs que fizeram questão de conhecer e passar tempo com eles, tal era a sua paixão e a humildade. O mundo estava a seus pés.

Todos aqui na gravadora estão arrasados e perturbados. Perdemos nossos amigos e o mundo negou seu talento - Heist or Hit (Mick Scholefield, Martin Colclough e Patrick Fogarty) Nossos pensamentos e orações são com as famílias de Stephen, Audun e Trevor, por favor, respeitem sua privacidade neste momento extremamente difícil".

