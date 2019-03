DA QUEM



Quem não se lembra Tatuapu, o índio loiro interpretado por Cláudio Heinrich em Uga Uga? Gravar a novela, transmitida de 2000 a 2001, foi um desafio para o ator, que ficava horas nu em set de gravação e externas.

"Ficava sem roupa de verdade... Sofria muito com o ar condicionado e nas externas eu gravava sete da manhã na cachoeira. Tinha que fingir que não estava congelando", relembrou ele em entrevista ao The Noite.

Aos 46 anos e atualmente trabalhando fora das telinhas, o loiro falou como faz para se manter bonito. "Eu não trabalho, né? então é fácil”, brincou ele, que na verdade trabalha como professor jiu-jitsu.

"Comecei a fazer jiu jitsu como laboratório pra Malhação. Depois não parei mais e hoje uma das coisas que eu faço é dar aula. Hoje dou mais aula particular, focada na defesa pessoal”, contou.

Paquito

A fase como paquito do Xou da Xuxa também foi relembrada pelo ator. "O ritmo era puxado, mas era um clima muito divertido. Gravávamos às terças e quintas, quatro programas em cada dia. Nos finais de semana ainda tinham os shows", disse ele, que confessou ter tido vontade de ficar com Xuxa Meneghel na época.

“Confesso que eu tinha um sonho. Era adolescente. Mas ali era todo mundo trabalhador”, confirmou ele, que não negou envolvimento com algumas paquitas. "Éramos adolescentes. Como envolve outras pessoas... mas tinha namoro", afirmou ele, atualmente casado com Cláudia Colpo com quem tem Karl.

Reprodução Cláudio Heinrich em Uga Uga

