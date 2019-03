DO METRÓPOLES



Em 2006, o programa Domingo Legal exibiu um cachorro puxando um veículo pela boca. Agora, o SBT foi condenado por maus-tratos e, conforme decisão da Justiça, a emissora não deverá mais mostrar “animais em situações abusivas, principalmente aquelas que atentem contra sua natureza ou os exponha a situações vexatórias, dolorosas ou acima de suas forças”.

A ação, de acordo com o portal UOL, foi ajuizada pela Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. Caso o canal de Silvio Santos não cumpra com a determinação, deverá arcar com multa diária de R$ 200 mil sem prazo de encerramento definido — o que poderá gerar um prejuízo de milhões de reais.

Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), “o animal foi atrelado ao veículo por cordas e, atiçado pelo próprio dono,fez diversas tentativas inicialmente inúteis de mover o automóvel, que pesava cerca de 1,2 tonelada e era de propriedade do SBT”.

Ainda conforme o órgão, a promotoria alegou que “a legislação permite apenas a tração de animal de veículo ou instrumento agrícola e industrial, por animais de espécie equina, bovina, muar e asinina”. Procurado, o SBT declarou estar cumprindo com as decisões judiciais.

