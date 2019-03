DO METRÓPOLES



A festa badalada de Anitta, realizada em sua mansão, na Barra da Tijuca (RJ), na quinta-feira (29/3), contou com a presença de várias personalidades famosas. Organizado por Carol Sampaio — que já teve atrito com a funkeira no passado –, o evento de celebração dos 26 anos da Poderosa foi visitado, ainda, por Kamilla Fialho.

Para quem não sabe, Kamilla é nada menos que a maior inimiga de Anitta. Empresária, a mulher trabalha na K2L, empresa responsável por alavancar a carreira da cantora entre 2012 e 2014. Contudo, a relação entre elas despencou após Anitta descobrir uma série de informações sobre a colega.

Como contado por Leo Dias na biografia Furacão Anitta, Kamilla fez a artista assinar contratos que garantiram à K2L direitos autorais sobre algumas canções, como a famosa Show das Poderosas. A funkeira descobriu o golpe tarde demais, e decidiu processar Kamilla.

A briga judicial durou quase cinco anos, sendo encerrada em setembro de 2018. Foi Anitta quem decidiu colocar um ponto final na discussão, pagando à ex-empresária R$ 9 milhões. Ela resgatou a autoria de suas músicas, mas a inimizade com Kamilla ficou marcada. Ou não.

Talvez a funkeira tenha decidido perdoar a inimiga, convidando-a para sua festa de aniversário. As duas não posaram juntas para fotos, mas Anitta havia anunciado que só chamaria pessoas queridas para a celebração. Kamilla segue sem comentar a visitinha à mansão da ex-colega.

